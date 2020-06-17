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17.06.2020 04:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровск санитарным рейсом доставили ребенка с ожогами

Текст: Юлия Гарднер

Вчера вечером вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России доставил в Хабаровск из Биробиджана двухлетнего ребенка и его мать.

Фото: iStock
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Срочная эвакуация потребовалась из-за того, что малыш получил ожоги. Квалифицированную медицинскую помощь могли оказать в больнице соседнего города.

"Общая продолжительность полета составила два часа 50 минут. Все это время за состоянием маленького пациента следила бригада медиков. За время полета его состояние не ухудшилось", - сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

После приземления ребенка на "скорой" доставили в детскую краевую больницу.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск ДФО Еврейская АО Биробиджан

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