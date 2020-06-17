Директор пермского детсада получил 2,2 млн рублей за несуществующих детей

Мотовилихинский суд Перми признал виновным коммерческого директора детского сада "Светлячки" в совершении преступления, предусмотренного частью 4, статьи № 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что коммерческий директор частного учреждения дошкольного образования в течение года предоставлял в региональное министерство образования и науки заведомо ложные сведения о количестве воспитанников детского сада. В частности, виновный указывал в табелях 66 детей, которые фактически не посещали детский сад. На основании подложных документов были выделены субсидии, которыми руководитель учреждения распоряжался по своему усмотрению. Всего злоумышленнику таким образом удалось похитить 2,2 миллиона рублей.

Суд приговорил виновного к лишению свободы сроком на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.