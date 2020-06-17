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17.06.2020 14:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Арзамасе новорожденный ребенок попал в реанимацию с коронавирусом

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Арзамасе новорожденный ребенок находится в реанимации с коронавирусом. Об этом у себя на странице в соцсети написал мэр города Александр Щелоков.

- У нас тяжелобольной пациент госпитализирован в реанимацию областной больницы. Почему про него пишу отдельно, потому что ему 12 дней. Это заняло мысли. Подавляющее большинство детей болеют бессимптомно или в легкой форме, а тут такой случай, - рассказал он.

Фото: iStock
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По данным на вечер 16 июня, озвученным мэром, 199 жителей города болеют коронавирусной инфекцией. Из них 190 лечатся амбулаторно. За весь период эпидемии выздоровело и выписано 150 арзамасцев.

- По детям ситуацию с этой недели смотрю отдельно. Детская поликлиника внимательно отнесется к каждому случаю, - резюмировал мэр.

Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области на 17 июня достигло 14648 человек. В 24 районах, по сообщению регионального правительства, новые случаи за минувшие сутки не зафиксированы. После Нижнего Новгорода по числу зараженных лидируют Павловский район - 887 человек, Дзержинск - 718 человек и Бор - 515 человек. Выздоровели 7386 пациентов.

Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Пандемия коронавируса COVID-19

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