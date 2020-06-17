В Башкирии четырех пропавших туристов нашли на берегу реки

Туристическую группу, которая не вышла на связь после сплава по реке Юрюзань, нашли на берегу. В помощи медиков и спасателей они не нуждались. Об этом сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС.

Напомним, незарегистрированная тургруппа сплавлялась в Караидельском районе от села Атняш в сторону Павловского водохранилища и должна была завершить маршрут 16 июня, однако этого не произошло. Так как связь с туристами отсутствовала, их близкие забили тревогу.

В поисках принимали участие спасатели, полиция и местные жители. Нашли пропавших на берегу реки в 12 километрах от села Атняш. Оказалось, что туристы не только не нуждаются в помощи, но и собираются продолжить свой сплав по реке и планируют вернуться только через неделю.