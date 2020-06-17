Вспышку COVID-19 выявили в роддоме Перми

В Перми на прием и выписку закрыт родильный дом в больнице имени Тверье в связи с тем, что у пяти сотрудников медицинского учреждения выявлена коронавирусная инфекция.

Как пояснили корреспонденту РГ в региональном минздраве, в настоящее время определен круг контактных лиц, у них взяты мазки для исследования на COVID-19. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемическое расследование.

Всего в родильном доме на обсервации под наблюдением медицинских работников сейчас находятся 20 пациентов и 94 контактных сотрудника.