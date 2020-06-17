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17.06.2020 10:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Алтае за сутки выявили 34 пациента с COVID-19

Текст: Татьяна Кузнецова (Горно-Алтайск)

В Республике Алтай за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 34 человек. Это рекордный прирост за сутки с начала распространения инфекции в регионе.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
За сутки в России подтверждено 7843 случая COVID-19 в 84 регионах

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, всего в регионе на 17 июня лабораторно подтверждено 334 случая заболевания новой коронавирусной инфекций. Таким образом за минувшие сутки общее число заболевших выросло на 10 процентов. Больше всего инфицированных в Кош-Агачском районе, где зафиксирована вспышка коронавируса. За последнюю неделю количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в этом районе увеличилось почти в 2,5 раза - с 60 до 147. На втором месте столица республики - Горно-Алтайск, где зафиксировано 85 случаев коронавирусной инфекции.

По словам главного санитарного врача Республики Алтай Леонида Щучинова, неблагополучная ситуация с распространением инфекции в Кош-Агачском районе складывается из-за того, что жители не соблюдают противоэпидемический режим и проводят массовые свадьбы, юбилеи, памятные семейные мероприятия с приглашением большого числа людей, не всегда при этом используя маски.

Напомним, что из-за вспышки коронавируса глава региона Олег Хорохордин ввел в Кош-Агачском районе дополнительные ограничительные меры. С 10 июня запрещен въезд и выезд с территории района. "Вспышка инфекции - это результат несоблюдения режима самоизоляции и масочного режима, проведения различных "домашних" мероприятий в селах с привлечением большого количества гостей. В условиях пандемии это недопустимо", - подчеркнул глава республики.

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Из-за роста числа заболевших в Республике Алтай продолжает действовать все ограничительные меры - обязательный масочный режим в местах общего пользования. Работа турбаз, домов отдыха и других коллективных средств размещения приостановлена до 22 июня 2020 года. Власти региона настоятельно рекомендуют жителям соблюдать режим полной самоизоляции, максимально сократить контакты, отказаться от поездок в другие регионы, соседние районы и населенные пункты, использовать средства индивидуальной защиты.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай Пандемия коронавируса COVID-19

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