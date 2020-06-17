На обогатительной фабрике "СУЭК-Кузбасс" заработало отделение флотации

На обогатительной фабрике шахты имени С.М. Кирова компании "СУЭК-Кузбасс" (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) введено в эксплуатацию отделение флотации. Общая стоимость реализованного инвестиционного проекта составила 925 миллионов рублей.

Внедренная впервые в СУЭК технология флотации позволяет с максимальной эффективностью производить обогащение угольной мелочи (0-0,35 мм), получая из продукта с зольностью 30-40% качественный концентрат (теплотворность более 6600 ккал) с зольностью 8-9%.

Благодаря новому отделению выпуск товарной продукции увеличивается на 2,8%, что даст ожидаемый ежегодный прирост производимого обогатительной фабрикой концентрата до 150 тысяч тонн. При этом снижаются объемы образования отходов, и как следствие - затраты на выпуск отходов (кек), их транспортировку и складирование. Решаются экологические вопросы, связанные с автоперевозками в черте города (пыль, шум, выбросы загрязняющих веществ от автомобильного транспорта).

"Ситуация на мировом рынке требует для достижения конкурентных преимуществ постоянного повышения качества угля, - говорит генеральный директор АО "СУЭК-Кузбасс" Анатолий Мешков. - В компании принята и действует соответствующая долгосрочная программа. Благодаря техническому перевооружению, модернизации вырастают производственные мощности обогатительных фабрик. Сегодня "СУЭК-Кузбасс" способен перерабатывать до 16 миллионов тонн угля в год.

Еще один способ достижения необходимых для рынка качественных показателей - увеличить глубину обогащения рядового угля. Постараться использовать тонкие шламы вплоть до нулевого уровня. Создание отделения флотации на обогатительной фабрике шахты имени С.М. Кирова позволяет нашей компании эффективно решать и эту задачу. К тому же, улучшается экологическая обстановка вокруг предприятия".

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Проектные работы по созданию отделению флотации выполнены ООО "Сибнииуглеобогащение", входящем в состав СУЭК. В рамках проекта были построены здание самого отделения флотации, а также склад флотореагентов, насосная станция, трансформаторная подстанция ТП-103, защитное сооружение. Произведена реконструкция здания радиального сгустителя.

Для оснащения отделения приобретено оборудование на общую сумму более четырехсот миллионов рублей. Основу технологического цикла составили флотационные машины XJM-S28 и дисковые вакуум-фильтры Bokela Boozer. Причем, компоновка отделения позволяет обогащать шлам, как поступающий с двух секций ОФ шахты имени С.М. Кирова, так и вынимаемый со старых шламовых отстойников.

Справка "РГ"

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс