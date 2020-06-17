И.о. руководителя следственного комитета по Дагестану пострадал в ДТП

Исполняющий обязанности главы регионального управления СК России по Дагестану Олег Потанин попал в аварию и госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах республики.

ДТП произошло в Каякентском районе. На большой скорости внедорожник, в котором ехали Потанин и сотрудник ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу, подрезал другой автомобиль. В итоге машина опрокинулась и несколько раз перевернулась.

Серьезно пострадали все, кто был во внедорожнике - водитель и оба пассажира. Их госпитализировали в центральную городскую больницу Дербента и районное лечебное учреждение в селе Каякент.

Олег Потанин находится в тяжелом состоянии и, скорее всего, будет направлен на лечение в Москву. Сейчас решается вопрос транспортировки пострадавшего санавиацией.