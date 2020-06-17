На Ставрополье поймали участника разбоя 20-летней давности

В Ставропольском крае поймали предполагаемого участника разбойного нападения на семью и двойного убийства, совершенного 20 лет назад. Об этом в среду сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

По данным правоохранителей, в 2000 году в Новоалександровском районе два брата вместе с двумя знакомыми спланировали нападение на семью в хуторе Воровском. В один из летних вечеров нападавшие в масках, перчатках с обрезом и монтировкой ворвались в дом своих жертв.

- Они избили потерпевших по голове, связали их, похитили 7,5 тысяч рублей, бутылку шампанского, бутылку вина, сумку, несколько футболок, шоколадки и вафли. После этого мужчины подожгли дом и скрылись, - заявили в СКР.

В тот же год удалось поймать троих участников нападения. Они получили от 20 до 22 лет заключения в колонии строго режима. Четвертый нападавший тогда смог скрыться. Удалось найти его совсем недавно. Выяснилось, что подозреваемый жил в Ставропольском крае под другой фамилией.

На 44-летнего мужчину возбуждено уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ ("Убийство") и частям второй и третьей статьи 162 УК РФ ("Разбой").