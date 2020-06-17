В Чечне осужден еще один участник атаки на десантников 6-й роты

В Чечне Шатойский районный суд признал виновным Руслана Батаева в нападении на псковских десантников. Об этом в среду сообщили "РГ" в управлении ФСБ России по Ставропольскому краю.

Правоохранители выяснили, что Батаев 29 февраля 2000 года в составе вооруженной группировки террористов под командованием Басаева и Хаттаба принял участие в атаке на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104 парашютно-десантного полка Псковской дивизии ВДВ.

Уголовное дело на осужденного было возбуждено 26 января 2019 года по статьям 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 279 УК РФ ("Вооруженный мятеж"). В итоге суд признал его виновным и приговорил к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу.

Справка "РГ"

Нападение на псковских десантников произошло возле села Улус-Керт. Тогда Отряды Басаева и Хаттаба, в которых насчитывалось около 500 человек, столкнулись с 90 десантниками 6-й роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ. Вырвавшись из Грозного, бандиты уходили в горные районы Чечни.

В результате атаки в живых остались только шесть человек из числа российских военнослужащих. Экспертиза позже установила, что пять десантников, не желая сдаваться в плен, подорвали себя ручными гранатами вместе с террористами. Указом президента России 22 солдата и офицера стали Героями России, а 68 - кавалерами ордена "Мужества".