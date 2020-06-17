В Дагестане возбуждено дело после беспорядков в лагере азербайджанцев

В Дагестане после нападения на полицейских и пограничников граждан Азербайджана, проживавших во временном лагере возле села Куллар в Дербентском районе республики, возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России.

Участники беспорядков, произошедших в минувший понедельник, обвиняются в применении насилия в отношении представителей властей и умышленном повреждении имущества.

По версии следствия, около 400 человек пытались перекрыть движение автотранспорта на федеральной автодороге "Кавказ", кидали в сотрудников правопорядка камни и другие предметы. Причиной такого поведения послужило недовольство граждан Азербайджана организацией их пропуска через границу.

В результате противоправных действия были повреждены пять машин органов правопорядка, сумма ущерба составила 400 тысяч рублей. В рамках расследования уголовного дела сейчас задержаны десять подозреваемых.