Замглавы района Дагестана попал в больницу после драки

Заместителя главы Цунтинского района Дагестана доставили в больницу с телесными повреждениями, полученными им во время драке. Как рассказали "РГ" в региональном управлении МВД РФ, обстоятельства произошедшего выясняются.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". По информации ведомства, 37-летний чиновник вместе со своим родственником - директором районной образовательной организации подрался с четырьмя местными жителями.

В итоге оба попали в лечебное учреждение с синяками. Остальные участники конфликта доставлены в отделение полиции и дают показания.