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17.06.2020 19:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Замглавы района Дагестана попал в больницу после драки

Текст: Алена Ларина (Махачкала)

Заместителя главы Цунтинского района Дагестана доставили в больницу с телесными повреждениями, полученными им во время драке. Как рассказали "РГ" в региональном управлении МВД РФ, обстоятельства произошедшего выясняются.

Задержаны пятеро участников драки в центре Казани

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". По информации ведомства, 37-летний чиновник вместе со своим родственником - директором районной образовательной организации подрался с четырьмя местными жителями.

В итоге оба попали в лечебное учреждение с синяками. Остальные участники конфликта доставлены в отделение полиции и дают показания.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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