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17.06.2020 14:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербуржец осужден на семь лет за попытку вступить в "ИГ"

Текст: Ольга Штраус

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор жителю Санкт-Петербурга Исламу Укурову, сообщает "Интерфакс". Наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием срока в колонии строго режима петербуржец получил за попытку примкнуть к запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации "Исламское государство", уточняет агентство со ссылкой на источник в суде.

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/ РИА Новости
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Приговор вынесен по статье о "приготовление к вступлению в ряды террористической организации".

В сообщении отмечается, что осужденный решил принять участие в деятельности этой организации еще в марте 2017 года, после поисков в интернете сообщников, которые помогли бы ему наладить связи с "ИГ" на территории Сирии.

В мае 2017 года Укуров прибыл в Турцию, где получил поддельные документы, однако он был задержан при попытке незаконного пересечения турецко-сирийской границы. В течение года задержанный находился в центре временного содержания мигрантов, после чего, уже в мае 2019 года он предпринял попытку пересечь ирано-афганскую границу, чтобы вступить в "ИГ" уже на территории Афганистана. Но в Иране он был снова задержан правоохранительными органами и передан российским властям.

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