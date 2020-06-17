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17.06.2020 17:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Череповце сборщик мебели убил недовольную клиентку

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)

В Череповце суд вынес приговор сборщику мебели, который убил свою клиентку. Ближайшие 9,5 лет мужчина проведет в местах лишения свободы, сообщает Следственный комитет по Вологодской области.

Убийство произошло в марте 2019 года в квартире по улице Любецкой. Жертвой нападения стала 62-летняя пенсионерка.

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Женщине нужно было отрегулировать дверцы на мебельных гарнитурах. Сборщик сказал, что выполнит работу за 800 рублей, но пенсионерка оказалась недовольна результатом и отказалась платить. Тогда мастер напал на клиентку и стал ее бить до тех пор, пока та не перестала подавать признаки жизни.

Сборщик мебели не только не вызвал своей жертве "скорую", он обыскал квартиру пенсионерки, нашел три тысячи рублей. Далее нападавший понял, что когда тело женщины обнаружат, то последним в телефонной книге будет значиться его контакт и именно мастер станет подозреваемым. Мужчина попытался спрятать следы, но не смог разблокировать телефон пенсионерки.

Тогда нападавший ушел из квартиры, прихватив не только телефон погибшей, но и ее записные книжки. Впоследствии мастер заявил следователям, что мобильник забрал не корысти ради, в книжках он рассчитывал обнаружить пароль к телефону. Еще сборщик решил переодеться, обнаружив, что на его джинсах остались пятна крови, он нашел в квартире заказчицы брюки и облачился в них.

А чтобы быть совсем не узнанным, мастер надел медицинскую маску.

Тем не менее, вся эта конспирация оказалась бессмысленной. Мастера задержали вскоре после убийства, под тяжестью улик он признался в содеянном.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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