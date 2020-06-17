В Петербурге бывший работник потребовал зарплату, угрожая ружьем

В Санкт-Петербурге бывший работник одной из транспортных компаний на Кронштадтской улице взял обрез охотничьего ружья и зашел в офис предприятия с требованием к директору выплаты ему задолженности по заработной плате. Работники компании, увидев вооруженного мужчину, сразу же сообщили об этом в правоохранительные органы.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и увидели человека, который, покинув здание, уже направлялся к своей машине. В момент задержания он попытался избавиться от улик и скрыться, оказав при этом сопротивление. Выстрелить он не успел, пострадавших нет.

Задержанным оказался уроженец города Мурманск. На месте происшествия следственно-оперативной группой изъято оружие и два патрона, которые направлены на экспертизу.

По данным ЦЛРР ГУ Росгвардии задержанный 52-летний гражданин не состоит на учете как владелец гражданского оружия. Изъятый предмет является обрезом охотничьего ружья с затертым на стволе номером, в связи с чем определить его владельца и принадлежность не представляется возможным.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ - "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". По результатам экспертизы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном хранении оружия.