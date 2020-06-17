В Пулково резко вырос пассажирский трафик

В петербургском аэропорту Пулково в июне резко выросло количество пассажиров. Если в мае в среднем услугами воздушной гавани пользовались пять тысяч пассажиров в сутки, то в первые дни июня их число возросло до 17 тысяч, сообщил Леонид Сергеев, генеральный директор "Воздушных ворот Северной столицы", управляющей компании Пулково.

Относительно прошлых лет это довольно скромные цифры. Например, в прошлом году Пулково обслужил 19,6 миллионов пассажиров, в среднем - 53 тысячи человек в день.

Резкий спад пассажиропотока весной объясняется введенными из-за коронавирусной инфекции ограничениями. Число рейсов в мае и апреле было сокращено до минимума, многие из тех, что остались в расписании, отменялись. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется, число рейсов в расписании растет, отмены бывают редко.

В Пулково полагают, что дальнейший рост пассажиропотока произойдет, когда откроются российские курорты.

Пока же петербургская воздушная гавань работает с ограничениями. Так, ночных рейсов в Пулково больше нет, аэропорт закрывается в 22.00.