Исследование: В Свердловской области оживает частный бизнес

Аналитики заметили признаки оживления в сегменте частного бизнеса Свердловской области. "Количество вакансий от индивидуальных предпринимателей в мае увеличилось на 89 процентов по сравнению с апрелем, и на 34 процента - по сравнению с мартом", - сообщили эксперты HeadHunter.

В мае на одного ИП в среднем приходилось девять вакансий. С другой стороны, отмечается в исследовании, число предложений от собственников малого и среднего бизнеса за весну составило 9,9 тысячи и 2,6 тысячи, соответственно: это на 2 и 15 процента меньше, чем в марте-мае прошлого года.

"Самыми востребованными стали менеджеры по продажам (2 процента вакансий), менеджеры по работе с клиентами и бухгалтеры (по одному проценту). Что касается отраслей компаний, которые чаще искали сотрудников, то это предприятия из сфер IT и интернета (8,9 процента), строительства и недвижимости (8,1), розничной торговли (7,6) и другие", - рассказали эксперты.

Таким образом, несмотря на сложную ситуацию в экономике в целом, в компаниях малого и среднего бизнеса наблюдается некоторое улучшение. С учетом тенденций, предпринимателей, которые смогли сохранить свое дело на фоне пандемии, ждет постепенное восстановление уже этим летом.

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