Курганский замгубернатора попал в больницу с подозрением на COVID-19

Заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев находится в больнице и ожидает подтверждения предварительного положительного теста на коронавирус. Его состояние оценивается, как удовлетворительное, чувствует он себя хорошо, сообщает региональный оперативный штаб.

Определен круг лиц, с которыми контактировал чиновник. Все они отправлены на самоизоляцию, прошли тестирование и не вернутся на рабочие места, пока не получат отрицательный результат тестирования на коронавирус. В здании областного правительства специалисты проводят профилактическую обработку помещений дезинфицирующими средствами.

По данным на 17 июня, в регионе зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19. Всего с начала регистрации заболеваемости в Зауралье зафиксирован 441 случай новой коронавирусной инфекции. По выздоровлению всего выписаны 247 человек, четверо - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 2966 человек.

Напомним, с 15 июня в Курганской области действует обязательный масочный режим. Без масок не пускают в магазины, коммунальные учреждения и другие общественные места. А в общественном транспорте нужно еще надевать перчатки.

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