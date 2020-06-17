Уральским детям с коронавирусом передали более 2,5 тысяч подарков

Более 2,5 тысяч подарков передадут детям, которые сейчас лечатся в екатеринбургских больницах от коронавирусной инфекции. Это игровые наборы, канцтовары, все для творчества, игрушки, раскраски, книги.

"Каждодневная забота о здоровье детей с COVID-19 - ежеминутная ответственность, которая сегодня в колоссальной степени лежит на медиках, в то время, когда родители не могут быть рядом. Мы уверены, что подарки помогут детям скорее выздороветь, повысят их эмоциональный настрой", - говорит свердловский уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков.

Как добавила председатель областного отделения Российского детского фонда Марина Черкасова, ребятам предложили создать вдохновляющие открытки для медиков. "Лучшие работы будут изданы и с вручены врачам, волонтерам, социальным и медицинским работникам, педагогам на память", - отметила она.

Между тем

Оперштаб опубликовал свежую статистику по заболеваемости на Среднем Урале: плюс 227 случаев COVID-19. Итого, на сегодня 10016 человек заразились болезнью. При этом состояние 88 пациентов тяжелое (из 41 человек - на аппаратах ИВЛ). В общей сложности с начала пандемии уральские врачи вылечили 4657 пациентов. "За сутки зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев - 57", - констатирует оперштаб.

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