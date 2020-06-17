В Челябинской области скончались еще шесть пациентов с COVID-19

В Челябинской области за сутки число заболевших увеличилось на 170 человек. Шесть пациентов скончались, сообщили в региональном минздраве.

- На утро 17 июня в регионе подтверждены 170 случаев COVID-19, - сообщили в минздраве. - Шесть пациентов скончались. Это трое мужчин в возрасте 62, 67 и 73 лет, 54-летняя пациентка и две женщины в возрасте 80 и 88 лет с ишемической кардиомиопатией и острым инфарктом миокарда, для которых коронавирус стал сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние больных.

Всего в регионе с начала пандемии подтвержден 5301 случай коронавирусной инфекции, 2732 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

Число жертв COVID-19 на Южном Урале выросло до 98.