Росстат рассказал о том, насколько выросли цены за неделю

Индекс потребительских цен за неделю с 9 по 15 июня составил 100,1%, сообщила пресс-служба Росстата. По данным статистического ведомства, с начала месяца цены в среднем выросли на 0,1%, а с 1 января - на 2,5%. В прошлом году аналогичные показатели составляли 0% и 2,5%.

Из группы продовольственных товаров за отчетную неделю наиболее заметно изменились цены на куриные яйца - они стали дешевле на 1,6%. Картофель подорожал на 4,8%, яблоки - на 2,7%. Одновременно снизились цены на помидоры на 5,5%, огурцы - 4,1%, репчатый лук - 2,8% и белокочанную капусту - 2,6%.

Цены на основные лекарства и непродовольственные товары колебались в пределах 0,4%.

Автомобильный бензин за неделю стал дороже на 0,2%, а дизельное топливо - на 0,1%.