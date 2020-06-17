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17.06.2020 20:34
Рубрика: Экономика

В ЕР предлагают упростить оформление туристических виз для иностранцев

Текст: Айсель Герейханова

В "Единой России" считают, что пришло время вернуться к вопросу об упрощении процедуры выдачи туристических виз для иностранцев.

Медведев призвал переработать закон о туризме

"Мы готовы с ФОИВами, заинтересованными ведомствами эту тему отработать и выйти на согласованное решение", - заявил секретарь генсовета "Единой России"Андрей Турчак в ходе онлайн-совещания с участием председателя партии Дмитрия Медведева.

Ранее Медведев заявил о том, что пандемия коронавируса может стать стимулом для развития внутреннего туризма и призвал к беспрецедентным мерам поддержки этой сферы.

Экономика Туризм Партии "Единая Россия" Развитие туризма в России

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