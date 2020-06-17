В Испании обезвредили банду наркоторговцев с собственным колл-центром

Национальная полиция Испании обезвредила преступную группировку, распространявшую в Мадриде наркотики. Как отмечают в министерстве внутренних дел пиренейского королевства, это была одна из самых крупных операций, проведенной правоохранительными органами за последнее время. В ней было задействовано более 250 агентов.

В итоге полиция арестовала 28 человек, провела обыски в 21 помещении, изъяв 85 тысяч евро и четыре килограмма кокаина. Объем конфискованных наркотиков относительно небольшой, периодически стражам порядка удается перехватить партии весом в несколько сотен килограммов. Однако группировка имела структуру, схожую с обычной бизнес-компанией. Как выяснила полиция, "клиентами" преступного колл-центра были около двух тысяч человек.

Внимание полиции эта преступная организация привлекла около года назад. Следователей поразили скорость и способы доставки наркотиков покупателям. И в итоге они выявили разветвленную логистическую инфраструктуру этой банды.