В МВД состоялось заседание штаба по профилактике правонарушений

Как бороться с преступниками и другими нарушителями, тем более - предупреждать всякие нарушения закона, сегодня обсудили на внеочередном заседании оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений.

Вел заседание в режиме видеоконференцсвязи первый заместитель министра внутренних дел России генерал-полковник полиции Александр Горовой.

На сайте МВД России сообщили, что были рассмотрены дополнительные меры по обеспечению правопорядка при проведении 1 июля общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Были коллегиально выработаны алгоритмы обеспечения безопасности предстоящего общероссийского мероприятия.

В обсуждении участвовали председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина, заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Олег Борукаев, врио начальника ГУОООП МВД России генерал-лейтенант полиции Леонид Веденов, начальник ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова. Свое мнение высказали руководители территориальных органов МВД России, Росгвардии, заместители глав регионов, председатели территориальных избирательных комиссий.