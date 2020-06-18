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Актер Дэнни Мастерсон задержан по обвинению в трех изнасилованиях

Новости
    18.06.2020, 11:44
Текст:   Олег Усков

44-летний американский актер и диджей Дэнни Мастерсон, в первую очередь известный по ситкому "Шоу 70-х" (That '70s Show), где сыграл Стивена Хайда, был задержан по обвинению в трех изнасилованиях.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление прокурора округа Лос-Анджелес Джеки Лейси.

Артиста арестовали вчера утром. После он был освобожден под залог в 3,3 миллиона долларов. Слушания по делу Мастерсона назначены на сентябрь.

В пресс-релизе окружной прокуратуры уточнено: актер обвиняется в трех случаях насильственных действий сексуального характера, предположительно, имевших место с 2001 по 2003 год.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом адвокат Мастерсона заявил каналу, что его клиент решительно невиновен и нет никаких сомнений в том, что актер будет оправдан. Добавлено, что г-н Мастерсон и его супруга в полном шоке от внезапных обвинений в проступках, якобы совершенных артистом почти двадцать лет назад. Но правда непременно восторжествует.

По имеющимся сведениям, все предположенные изнасилования Мастерсон учинил в своем доме на Голливудских холмах: над неназванной 23-летней женщиной Дэнни якобы надругался зимой 2001-го, над 28-летней - в апреле 2003-го и над еще одной 23-летней особой - где-то в районе октября-декабря того же года.

В случае признания виновным Мастерсону грозит тюремный срок до 45 лет.

При этом стоит напомнить, что в 2017 году Netflix и продюсеры ситкома "Ранчо" уволили актера из шоу из-за обвинений в четырех изнасилованиях. Кроме того, Седрик Бикслер-Завала, вокалист пост-хардкор-группы At the Drive-In, заявил, что Дэнни и его жену тоже изнасиловал. Чему музыкант посвятил песню Incurably Innocent.

Помимо "Шоу 70-х" и "Рачно" Мастерсон снялся в проектах "Мужчины в деле", "Красавцы", "Белый воротничок", "Всегда говори "ДА".

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