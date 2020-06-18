Артистка Людмила Голуб попала в больницу после падения с велосипеда

Органистка Людмила Голуб попала в больницу после падения с велосипеда. У нее обнаружен перелом скуловой кости, сообщает KP.Ru.

Инцидент произошел в поселке Мозжинка Московской области вечером 8 июня. 68-летняя артистка упала с велосипеда. Повреждения оказались достаточно серьезными, и женщина обратилась за медицинской помощью. Она была доставлена скорой помощью в травматологию Перхушковской больницы, где у нее диагностировали перелом скуловой кости верхней челюсти и ушибы.

Врачи передали сообщение об обращении с телесными повреждениями в полицию. В данный момент проводится проверка, с целью исключения возможности насильственных действий в отношении Людмилы Голуб.

Сама же артистка уже выписана из больницы.