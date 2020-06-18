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18.06.2020,  
10:36
Текст:  Майя Бирюкова

Авиаполк "Нормандия-Неман" вернулся в Париж на советских Як-3 75 лет назад

В июне 1945 года летчики легендарного французского авиаполка "Нормандия-Неман" вернулись на аэродром Ле-Бурже на сорока новеньких советских Як-3. Решение подарить технику союзникам, активно громившим гитлеровцев, принимал лично Сталин.
Фото: Umeyou / youtube.com Фото: Umeyou / youtube.com
Фото: Umeyou / youtube.com

Среди иностранных соединений, воевавших плечом к плечу с Красной армией, авиаполк "Нормандия-Неман" приобрел особую славу благодаря не только своим славным победам, но и одноименному фильму, снятому режиссером Жаном Древилем.

Фото: Ken Videan/Wikimedia.org
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Идея отправить летчиков воевать в составе Красной армии возникла у французов еще в 1941 году. Обсуждения и согласования тянулись до 1942 года: 25 ноября было подписано двустороннее соглашение об участии французских частей ВВС в военных операциях в СССР. Всего за три месяца на аэродроме под Иваново летчики освоили советские Яки, на которых им предстояло сражаться. Стоит отметить, что в состав авиаполка попала практически одна молодежь. У них не было на тот момент мастерства асов, зато было горячее сердце и огромное желание сражаться.

1 апреля 1943 года французская эскадрилья была включена в состав 18 гвардейского истребительного полка 303-й истребительной авиадивизии 1-й воздушной армии. Всего четыре дня спустя летчики на самолетах Як-1 одержали свою первую победу, сбив два немецких истребителя. Три месяца спустя эскадрилья официально стала авиаполком "Нормандия", а дополнение "Неман" получила в 1944 году после форсирования реки Неман и участия в освобождении Литвы.

Однако прибытие летчиков ознаменовалось не только победами, но и потерями. Уже 13 апреля эскадрилья лишилась троих летчиков, которых записали пропавшими без вести. Французы практиковали одиночный бой, однако подобная тактика на фронте приводила к огромным потерям. Поэтому советские летчики сразу же стали переобучать иностранных товарищей боевому взаимодействию в воздухе. Языковой барьер создавал немало трудностей, объяснять приходилось жестами, картинками. Но французы быстро сдружились с красноармейцами. И когда "Нормандию" попытались перевести из 303 дивизии, они воспротивились всем составом: своих советских командиров летчики считали братьями и отцами.

Авиаполк "Нормандия-Неман" участвовал во многих ключевых событиях Великой Отечественной войны. Это и битва на Курской дуге, и Белорусская операция, и Восточно-Прусская. Французы помогали освобождать Брянск, Орел, штурмовать Кенигсберг и другие города.

Общее число побед прославленного авиаполка за годы войны достигло 273: еще 50 самолетов фашистов французские летчики повредили во время боев. Авиаполк совершил свыше 5200 боевых вылетов. Для истории всех боевых подвигов "Нормандии-Неман" не хватит и целой книги. Мастерство и героизм летчиков оценили обе стороны: и Франция, и СССР удостоили пилотов многочисленных наград. Четыре летчика получили звания Героя Советского Союза. Из 96 пилотов за годы войны погибли и пропали без вести 42 человека.

Фото: Dmitry Pichugin/wikimedia.org
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Истребители Як-3 - легкие и маневренные - французы стали осваивать с августа 1944 года. Именно на этих машинах был сделан самый результативный боевой вылет: за один день 16 октября 1944 года авиаполк уничтожил 29 вражеских самолетов, не понеся при этом потерь.

В июне 1945 года, когда французы должны были вернуться на родину, Сталин принял решение подарить им сорок самолетов Як-3. "Я считаю естественным сохранить за полком его материальную часть, которой он пользовался на Восточном фронте мужественно и с полным успехом. Пусть это будет скромным даром Советского Союза авиации Франции и символом дружбы наших народов. Прошу принять мою благодарность за хорошую боевую работу полка на фронте борьбы с немецкими войсками", - писал Иосиф Сталин Де Голлю 5 июня 1945 года.

В книге "Подлинная история авиаполка "Нормандия-Неман" автор Сергей Дыбов приводит любопытный факт. Когда из Англии возвращался полк бомбардировщиков "Лотарингия", Лондон предложил Парижу выкупить самолеты, на которых летали их летчики. Причем цена была ощутимой. Можно представить, каким был контраст между действиями англичан и подарком СССР.

На Як-3, раскрашенных в цвета французского флага, летчики с триумфом вернулись в Париж. До сегодняшнего дня сохранился один из подаренных истребителей: он находится в музее авиации и космонавтики в Ле-Бурже.

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