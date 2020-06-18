Автомобиль въехал в толпу протестующих в США

Три человека получили различные травмы после того, как автомобиль въехал в толпу протестующих в американском городе Портленд.

Транспортное средство сбило несколько участников демонстрации, после чего находившийся за рулем мужчина поспешил покинуть место происшествия. Пострадавшие были госпитализированы. Их жизни вне опасности. Водитель задержан. Сейчас его допрашивают, сообщает ТАСС.

Беспорядки начались во многих регионах США после инцидента в Миннеаполисе. Там от рук полицейских погиб афроамериканец Джордж Флойд. Стражи порядка использовали жесткий удушающий прием.