Новости

В Бурятии медведь попал в «ловушку» для «черных» лесорубов 04:59
В Гидрометцентре рассказали о резком похолодании 20 июня 04:46
Попова оценила вероятность возвращения школьников за парты 1 сентября 04:46
Непогода помешала запуску ракеты Vega с космодрома Куру 04:40
В Хабаровске ужесточат наказания за нарушение масочного режима 04:33
Директора хабаровской турфирмы осудили на семь лет за обман клиентов 04:23
В отеле в центре Москвы загорелась крыша 04:08
Автомобиль въехал в толпу протестующих в США 04:04
В Багдаде четыре ракеты упали рядом с посольством США 04:00
В Якутске школу оштрафовали за скопление людей при выдаче аттестатов 03:56
После снятия ограничений в Москве выросло число поездок на транспорте 03:51
На побережье Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3 03:42
В Германии разрешили испытать вакцину от COVID-19 на людях 03:26
Трамп продлил санкции против КНДР 03:21
Мэр Лондона сократил себе зарплату на фоне пандемии коронавируса 02:59
На МКС обнаружили источник токсичного бензола 02:30
Избраны непостоянные члены Совбеза ООН на 2021-2022 годы 02:26
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России 01:58
В Италии поймали вежливых беглецов из тюрьмы 01:22
В центре Москвы 18 июня ограничат движение для репетиции Парада Победы 00:58
Трамп подписал закон о санкциях против КНР за "притеснение уйгуров" 00:49
Пентагон разработал стратегию обороны в космосе 00:45
Ученые выяснили, как жилось кошкам в Византии 00:25
"Наполи" обыграл "Ювентус" в финале Кубка Италии 00:23
Председателем юбилейной 75-й сессии Генассамблеи ООН стал представитель Турции 00:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
18.06.2020 04:04
Рубрика: В мире

Автомобиль въехал в толпу протестующих в США

Три человека получили различные травмы после того, как автомобиль въехал в толпу протестующих в американском городе Портленд.

Фото: AFP/Nicholas Kamm
Трамп назвал способы прекращения беспорядков в США

Транспортное средство сбило несколько участников демонстрации, после чего находившийся за рулем мужчина поспешил покинуть место происшествия. Пострадавшие были госпитализированы. Их жизни вне опасности. Водитель задержан. Сейчас его допрашивают, сообщает ТАСС.

Беспорядки начались во многих регионах США после инцидента в Миннеаполисе. Там от рук полицейских погиб афроамериканец Джордж Флойд. Стражи порядка использовали жесткий удушающий прием.

Глава полиции Портленда отказалась от должности в пользу афроамериканца
В мире США Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

Главное сегодня

Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год
В Совфеде объяснили, почему голосование по Конституции важно провести сейчас
Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год
Захарова рассказала, по кому ударят санкции США против "Северного потока-2"
В Госдуме оценили идею ввести новое пособие для родителей-одиночек
Биржевая цена бензина марки АИ-95 превысила исторический максимум
Зачем протестующие превратили столицу штата Вашингтон в "автономную зону"
Как на практике заработало авиасообщение в пределах Шенгенской зоны