Постановление губернатора Белгородской области от 18 июня 2020 года № 76 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":

- в пятом абзаце подпункта 2.1 пункта 2 постановления слова ", предприятий сферы услуг (фитнес-центры, иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие физическое присутствие гражданина)" исключить;

- подпункт 2.4 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:

"2.4. Обязать граждан:

- посетивших территории государств, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), за исключением лиц, прошедших непосредственно перед прибытием в Белгородскую область изоляцию в условиях обсерватора на территории иных субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлениями главных государственных врачей соответствующих субъектов Российской Федерации, при наличии подтверждающих документов, лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией, при наличии подтверждающих документов медицинских организаций, а также лиц, не имеющих признаков заболевания новой коронавирусной инфекцией, при наличии отрицательного результата исследований биоматериала на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразноцепной реакции, полученного не ранее чем за два дня до прибытия в Белгородскую область, соблюдать требования об изоляции на дому на срок 14 дней: не посещать работу, учебу, общественные места;

- использовать маски (иные средства индивидуальной защиты органов дыхания) при нахождении в местах общего пользования (во всех объектах торговли (включая рынки, ярмарки), оказания услуг населению, медицинских организациях, организациях, продолжающих свою работу, в общественном транспорте, включая легковые такси, помещениях общественных и административных зданий).";

- дополнить подпункт 2.7 пункта 2 постановления третьим абзацем следующего содержания:

"Оказание услуг для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, фитнес-центров, организация спортивной подготовки на объектах спорта допускается с загрузкой объектов в объеме не более 25 % от единовременной пропускной способности спортивного сооружения, соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, социального дистанцирования.";

- третий - пятый абзацы подпункта 2.7 пункта 2 постановления считать четвертым - шестым абзацами соответственно;

- пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:

"3. Главе администрации города Белгорода Галдуну Ю.В., главе администрации Белгородского района Перцеву В.Н. совместно с УМВД России по Белгородской области (Умнов В.П.) организовать учет, контроль и сопровождение до МАНН "Нехотеевка" граждан Украины, прибывших в Белгородскую область воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, для пересечения государственной границы.

Департаменту строительства и транспорта Белгородской области (Глаголев Е.С.) организовать выделение автомобильного транспорта для перевозки граждан Украины, указанных в настоящем пункте, за их счет к МАПП "Нехотеевка".";

- пункт 4 постановления исключить;

- во втором абзаце подпункта 5.1 пункта 5 постановления слова "с территории субъектов Российской Федерации, имеющих высокий уровень распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)," исключить;

- во втором абзаце подпункта 8.2 пункта 8 постановления слова ", с территорий субъектов Российской Федерации, имеющих высокий уровень распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)" исключить;

- подпункт 8.5 пункта 8 постановления исключить;

- пункт 11 постановления изложить в следующей редакции:

"11. Департаменту образования Белгородской области (Тишина Е.Г.), главам администраций муниципальных районов и городских округов области обеспечить:

11.1. Функционирование образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (далее - ДОО), с учетом потребности граждан в услугах ДОО в режиме "дежурных групп".

11.2. Проведение в рекомендованные Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки сроки подготовительных к ЕГЭ мероприятий и единого государственного экзамена на территории Белгородской области с соблюдением образовательного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

11.3. В организациях дополнительного образования детей организацию образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

11.4. Функционирование школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в закрытом на карантин режиме.

11.5. Организацию на базе детских загородных оздоровительных учреждений области, лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха, организованных на базе общеобразовательных организаций, детской оздоровительной кампании 2020 года с 2 июля 2020 года.";

- приложение к постановлению исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 20 июня 2020 года.

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко







