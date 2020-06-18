Указ главы Республики Бурятия от 17 июня 2020 года № 133 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и територии Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129):

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Временно приостановить до особого распоряжения проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Государственные и муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории Республики Бурятия, осуществляют свою деятельность без оказания услуг с очным присутствием граждан, за исключением случаев, указанных в пунктах 9, 14.8 настоящего указа.

Установить с 12 июня 2020 г. особый режим посещения гражданами парков, скверов, парковых зон государственных учреждений культуры, который предусматривает их посещение в целях прохода, прогулок с соблюдением социального дистанцирования и масочного режима, с обеззараживанием территории и наружных поверхностей объектов на открытых пространствах в соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.".

1.2. Дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:

"6.2. Запретить розничную продажу алкогольной продукции в улусе Зун-Холба муниципального образования "Сойотское" Окинского района Республики Бурятия, поселке Иракинда муниципального образования "Поселок Таксимо" Муйского района Республики Бурятия с 11.00 часов утра до 10.00 часов утра следующего дня с 18 июня по 30 июня 2020 г.".

1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Приостановить по 30 июня 2020 г. включительно посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, осуществляющих спортивную подготовку, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, за исключением случаев, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта.

Образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольные организации), организовать работу в соответствии с графиком возобновления деятельности дошкольных организаций при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия и представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".

Установить, что в муниципальных образованиях в Республике Бурятия, где отсутствует техническая возможность применения дистанционных образовательных технологий, для учащихся 9, 11 классов допускается посещение общеобразовательных организаций по предметам ОГЭ и ЕГЭ с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, профилактических и дезинфекционных мероприятий при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей и в порядке, утвержденном Министерством образования и науки Республики Бурятия, который подлежит согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Рекомендовать образовательным организациям высшего образования обеспечить перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.

Разрешить индивидуальные занятия физической культурой и спортом, в том числе спортивную подготовку на открытом воздухе (включая открытые спортивные площадки и иные объекты спорта) бесконтактными неигровыми способами при условии социального дистанцирования между занимающимися не менее 5 метров.

Разрешить проведение тренировочных мероприятий и реализацию программ спортивной подготовки членам спортивных сборных команд Республики Бурятия бесконтактными неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта, в том числе в закрытых помещениях при условии обеспечения очистки, дезинфекции и контроля эффективности работы вентиляционных систем аккредитованными организациями, с соблюдением социального дистанцирования между занимающимися не менее 5 метров и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Разрешить индивидуальные занятия в образовательных организациях в сфере культуры по программам подготовки специалистов среднего звена, к которым невозможно применить электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.".

1.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Возобновить предоставление государственных и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и государственных учреждений Республики Бурятия (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Республики Бурятия) по предварительной записи при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, за исключением государственных учреждений культуры (кроме библиотек и музеев) и спорта.

Возобновить деятельность библиотек при условии организации библиотечного обслуживания населения без предоставления читальных залов с соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер и запретом на проведение массовых мероприятий.

Возобновить деятельность музеев при условии организации услуг в форме индивидуальных либо групповых экскурсий с количеством не более 5 человек с обеспечением социальной дистанции между группами и посетителями не менее 1,5 метров и запретом на проведение массовых мероприятий.

Рекомендовать гражданам обращаться в электронном виде за получением государственных и иных услуг, предоставление которых возможно в электронном виде.".

1.5. Пункты 10.11, 10.12.2 признать утратившими силу.

1.6. Пункт 14.8 изложить в следующей редакции:

"14.8. Возобновить с 1 июня 2020 г. предоставление муниципальных и иных услуг в помещениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в Республике Бурятия по предварительной записи при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, за исключением муниципальных учреждений культуры (кроме библиотек и музеев) и спорта.

Рекомендовать гражданам обращаться в электронном виде за получением муниципальных и иных услуг, предоставление которых возможно в электронном виде.".

1.7. Пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. Возобновить с 1 июня 2020 г. деятельность санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия в части проведения мероприятий по подготовке к приему и размещению детей, санаторно-курортных организаций (санаториев), гостиниц и иных средств размещения на территории Республики Бурятия при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, а также при условии представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия", и проверки сведений через Туристский личный кабинет модуля "Ковид" республиканской государственной информационной системы "Единая региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", для лиц, зарегистрированных на территории Республики Бурятия и не находящихся под медицинским наблюдением в режиме изоляции по предписаниям, постановлениям главных государственных санитарных врачей.

Прием и размещение лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществлять при получении сведений, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции, а также отсутствие контактов с гражданами с наличием коронавирусной инфекции в течение последних 14 дней.

Порядок получения сведений через Туристский личный кабинет модуля "Ковид" республиканской государственной информационной системы "Единая региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" устанавливается Министерством туризма Республики Бурятия.

Разрешить организациям, индивидуальным предпринимателям, указанным в абзаце первом настоящего пункта и расположенным в муниципальных образованиях "город Северобайкальск" и "Северо-Байкальский район", осуществлять прием и размещение лиц, зарегистрированных на территории Иркутской области, при условии представления справки, выданной медицинской организацией не ранее чем за 2 дня до заезда, об отсутствии коронавирусной инфекции, а также об отсутствии контактов с гражданами с наличием коронавирусной инфекции в течение последних 14 дней.

Санаторно-курортные организации (санатории), являющиеся градообразующими, определяют перечень сотрудников, подлежащих лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию, и периодичность его проведения по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Прием и размещение лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках и прибывших из других субъектов Российской Федерации, осуществлять только при наличии подтверждающих документов о направлении в служебную командировку (служебную поездку).".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







