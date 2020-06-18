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18.06.2020 12:08
Рубрика: Культура

Директор Росгвардии поздравил Юрия Соломина с 85-летием

Текст: Михаил Фалалеев

Народный артист СССР, лауреат государственной премии России, художественный руководитель Государственного Академического Малого театра Юрий Мефодьевич Соломин 18 июня отмечает 85-летие. Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов направил юбиляру поздравительный адрес.

В своем поздравлении генерал армии Виктор Золотов отметил, что многогранное творчество, огромный талант, выдающийся вклад в развитие мировой и отечественной культуры снискали Юрию Мефодьевичу любовь и уважение миллионов зрителей в нашей стране и за рубежом.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Яркие образы, созданные всенародно любимым артистом в театре и кинематографе, запомнились зрителям глубиной, искренностью и неповторимым обаянием. Многие молодые люди в нашей стране выбирали военную судьбу на примере героев, которых сыграл Юрий Соломин - капитана Кольцова, майора Звягинцева, полковника Славина.

По словам Виктора Золотова, своей яркой творческой деятельностью Юрий Мефодьевич вносит огромный вклад в дело развития культуры России, способствует духовно-нравственному возрождению страны. Именно поэтому его знают и любят в войсках национальной гвардии Российской Федерации, а военнослужащие и сотрудники ведомства часто становятся зрителями спектаклей с участием Народного артиста СССР.

Виктор Золотов особо отметил совместные творческие мероприятия, которые совместно проводят Малый театр и Росгвардия, и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и добрые отношения.

Генерал армии Виктор Золотов пожелал Юрию Мефодьевичу Соломину и его близким крепкого здоровья, новых творческих успехов, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия.

Культура Театр Драматический театр Правительство Росгвардия

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