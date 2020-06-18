Экс-канцлера Австрии лишили прав за вождение в нетрезвом виде

Бывшую канцлера Австрии, 70-летнюю Бригитте Бирляйн, лишили водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило электронное издание Kronen Zeitung.

Инцидент произошел в ночь на 18 июня. Бирляйн села за руль после того, как провела вечер в ресторане. Полицейские остановили ее машину и попросили пройти тест, который показал более 0,8 промилле алкоголя в крови. В итоге политика лишили водительских прав. По ее словам, она сожалеет о случившемся.

Отметим, что в Австрии закон разрешает садиться за руль с не более чем 0,5 промилле алкоголя в крови. Для владельцев временного водительского удостоверения, водителей грузовых автомобилей и автобусов этот показатель строже - 0,1 промилле. За содержание в крови более 0,8 промилле предусмотрен штраф 800 евро и возможное изъятие прав на один месяц.

Напомним, что Бирляйн с июня 2019 года по январь 2020 года возглавляла временное австрийское правительство. Она стала первой женщиной в истории страны на этом посту. До этого она занимала должность председателя Конституционного суда республики.