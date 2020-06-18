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18.06.2020 18:00
Рубрика: В мире

Экс-президента Армении Роберта Кочаряна освободили под залог

Текст: Диана Ковалева
Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство защиты бывшего президента страны Роберта Кочаряна, освободив его из-под стражи под залог.
Фото: Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС Фото: Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС
Фото: Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

"Удовлетворить ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна, решение суда первой инстанции отменить, применить в отношении Кочаряна залог в размере двух миллиардов драмов (около 4,15 миллиона долларов - прим. "РГ")", - огласил решение судья Арсен Никогосян, которого цитирует РИА Новости.

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Один из адвокатов Кочаряна Арам Вардеванян назвал такой размер залога беспрецедентным. Он также не исключил, что сторона обвинения обжалует решение об освобождении Кочаряна в кассационном суде, хотя, по мнению юриста, это было бы нелогично.

Ранее адвокаты Кочаряна обжаловали решение суда первой инстанции города Еревана, который отказался освобождать их подзащитного, который обвиняется в узурпации государственной власти.

Сейчас бывший президент Армении, который руководил страной с 1998 по 2008 год, находится в ереванском медцентре, где проходит послеоперационное лечение. Административный суд страны позволил ему оставаться там до окончания пандемии коронавируса из-за того, что он находится в зоне риска.

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