Экс-президента Армении Роберта Кочаряна освободили под залог

Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство защиты бывшего президента страны Роберта Кочаряна, освободив его из-под стражи под залог.

"Удовлетворить ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна, решение суда первой инстанции отменить, применить в отношении Кочаряна залог в размере двух миллиардов драмов (около 4,15 миллиона долларов - прим. "РГ")", - огласил решение судья Арсен Никогосян, которого цитирует РИА Новости.

Один из адвокатов Кочаряна Арам Вардеванян назвал такой размер залога беспрецедентным. Он также не исключил, что сторона обвинения обжалует решение об освобождении Кочаряна в кассационном суде, хотя, по мнению юриста, это было бы нелогично.

Ранее адвокаты Кочаряна обжаловали решение суда первой инстанции города Еревана, который отказался освобождать их подзащитного, который обвиняется в узурпации государственной власти.

Сейчас бывший президент Армении, который руководил страной с 1998 по 2008 год, находится в ереванском медцентре, где проходит послеоперационное лечение. Административный суд страны позволил ему оставаться там до окончания пандемии коронавируса из-за того, что он находится в зоне риска.