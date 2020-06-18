Постановление правительства Хабаровского края от 18 июня 2020 года № 263-пр "О внесении изменения в постановление Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

Правительство края постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", заменив в абзаце первом пункта 10 слова "20 июня" словами "01 июля".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Председателя Правительства края Ю.Б.Золочевский







