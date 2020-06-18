Кино в эпоху пандемии - как ежик в тумане

Как и ожидалось, пандемия COVID-19 порушила всю стройную и такую, казалось, надежную цепочку: кинопроизводство - кинорынок - кинофестивали - прокат. Где все друг от друга зависело. Где функции были распределены и жестко закреплены. Все теперь повисло в пространстве без опор и управляется только истерически пульсирующей интуицией, прогнозами разной меры компетентности и гаданиями на кофейной гуще.

Объявлено, что нервный узел этого огромного организма - церемония вручения премий "Оскар" - в 2021 году перебазировался с февраля на конец апреля. Вместе с ним туда же переметнулись церемонии-сателлиты: "Дух независимости", "Золотая малина", фестиваль в Санта-Барбаре. К ним подтянулась старушка Европа: церемония премий BAFTA пройдет 11 апреля. На середину весны перекочевали предваряющие "Оскар" премии американских киногильдий - сценаристов, режиссеров, актеров и т.п.

Первые маячки грядущих академических премий - фестивали в Венеции и Торонто, которые всегда раньше всех сигнализируют о наличии сильных претендентов, - все еще не определились с форматом своего проведения, и пока там не зажгутся экраны первых конкурсных показов, никто не может с уверенностью сказать, что они вообще состоятся. Каннский фестиваль - самый авторитетный в мире - не состоялся вовсе, а его вхолостую объявленная программа если и впечатляет, то только фиксацией прискорбного факта: в результате подрывной деятельности феминисток мировое фестивальное движение еще до всякой пандемии впало в бессознательное состояние, растеряв художественные критерии и заменив их цирковым трюком удерживания гендерного баланса. Самые осторожные пифии уже сомневаются, что даже Берлинский фестиваль сможет пройти в феврале 2021-го.

Кинотеатры почти всей планеты закрыты, горячо ожидавшиеся премьеры отложены на неопределенный срок, а так как никакое блюдо нельзя разогревать до бесконечности, то и аппетиты публики от простоя заметно умерились. И многие наблюдатели уже сомневаются, что толпы зрителей хлынут, как встарь, к кинокассам, чтобы потом на двухметровом расстоянии друг от друга в душных масках без попкорна и коки два с половиной часа наслаждаться блокбастером. А если и возникнет столпотворение - то не публики, а самих этих блокбастеров: они выдерживались, как вино, и, как вино, могут скиснуть, а ценность сгрудившихся на пятачке премьер - девальвироваться. "Мы не знаем…" - этой тоскливой фразой заканчиваются почти все интервью акул мирового кинобизнеса.

Пандемия резко перераспределила расположение сил на кинофронтах. За три месяца публика стала привыкать к домашним экранам, многие поспешили их усовершенствовать, модернизировать и успели открыть их преимущества. А стрим-гиганты наподобие Netflix, которые отчаянно боролись за место под прокатным и фестивальным солнцем, неожиданно получили мощную фору и теперь уверенно стоят вровень с кинокомпаниями-мейджорами и даже грозят их опередить. Не случайно фестивали и премии, которые прежде брезгливо сторонились нахрапистого выскочки, спешат включить сериальный продукт в свои программы. И это тоже кардинально меняет весь кинематографический пейзаж.

Российское кино с того рокового марта вообще исчезло с глаз людских и не подает признаков жизни. Самое изумительное, что этого, похоже, никто не заметил. Первым и последним крупным релизом, застигнутым пандемией, был "Спутник" - фантастический боевик дебютанта Егора Абраменко: его премьеру решили не откладывать и пробным камнем запустили сразу онлайн. Где он и растворился без осадка. Понаблюдав за его бесславной гибелью, все остальные замерли в испуге и, оправдывая себя режимом самоизоляции, ушли на дно добровольно. А все традиционные лодки спасения, поддерживавшие отечественный прокат на плаву, не функционируют: Московский кинофестиваль перенесен на осень, туда же эвакуирован июньский "Кинотавр", фестиваль в Выборге возвращается к своим первоначальным срокам в декабре, а пока - пустота и неопределенность.

На этом фоне активизировалось производство стрим-сериалов, их авторы продемонстрировали похвальную оперативность: вышли "эпидемический" ужастик "Когда наступит завтра" и комедийные вариации на темы самоизоляции "Чума". Как любой фельетон, рассчитанные на быстротекущую злобу дня, погоды они не сделали и в истории не останутся, но дали работу актерам и смотриво - массовой публике. Будем считать это разминкой перед решительным штурмом: если уж голливудские мейджоры зашатались под натиском Netflix, то наше глубоко и серьезно больное кинопроизводство (не назову его индустрией), неспособное окупить и десятую часть расходов, до всякой пандемии без боя сдалось в плен сериалам. Именно туда перекочевали лучшие режиссеры и самые резонансные премьеры, именно там раньше, чем где бы то ни было, может возродиться полноценная жизнь.

Пандемия подвесила, если не обессмыслила государственные проекты по развитию проката. К примеру, по программе поддержки киносети в средних и малых городах России открылись несколько сотен новых кинозалов - все они сейчас закрыты, и потребность в них никто не в состоянии определить. Пока суд да дело, снесен известный в Москве артхаусный мультиплекс "Соловей", Петербург лишился любимого "Спутника", в Омске за ненадобностью на краю гибели "Сатурн", из трех популярнейших кинотеатров в самом центре Екатеринбурга - "Совкино", "Колизей" и "Салют" - недавно закрылся последний. Активно множились мультиплексы в торговых центрах, но теперь крепнет уверенность, что они нерентабельны и даже небезопасны - трагедия "Зимней вишни" это доказала. По прогнозам, многие из них после пандемии уже не откроются. И такое ощущение, что если мировые киноиндустрии хоть и в растерянности, но пытаются выгрести в бурю, то наша покорно сложила весла и ждет, что все образуется само собой.

Заметим, что нынешние надежды, прогнозы и обозначенные сроки касательно кино основаны на слепой вере в то, что нормальная жизнь постепенно наладится. Мы просто страшимся предположить, что могут сбыться и худшие предположения ученых - придет "вторая волна" пандемии, и еще неизвестно, будет ли она последней. Глобальная катастрофа в реальности оказалась страшней тех, какими нас пугали кинострашилки - хотя бы потому, что в кинострашилках сильный герой всегда спасал человечество, и мы были в этом уверены со вступительных титров. А в реальности ни в чем не уверен никто, роль сильного героя играют врачи и ученые, пытающиеся изобрести спасительную вакцину, но уже ясно, что враг не менее изобретателен, постоянно мутирует и грозит остаться с нами навсегда. А в этом случае - какой к чертям "Кинотавр" и даже священная корова "Оскар"!

Но не будем о худшем. Человечество получило еще один страшный урок, и пока ему действительно не до индустрии развлечений. Она испытала некоторый допинг в месяцы карантина - людям нужно было отвлечься, и они находили даже некоторые преимущества в возможности спокойно почитать, посмотреть и послушать. Сейчас пошла новая полоса: страны постепенно отпускают своих граждан подышать, поплавать и подзаработать, и гражданам снова не до индустрии развлечений - им бы обеспечить семью самым насущным, им бы спасти уходящее лето, им бы размять затекшие мускулы. Придется примириться с тем, что в дуэте хлеба и зрелищ сейчас солирует хлеб, а зрелищам не дают даже подпевать. И как долго это будет продолжаться - пока не знает никто. Пересмотрим "Ежик в тумане" - авось прояснится.