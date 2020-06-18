Китай и Африка вместе противостоят пандемии

48 глав государств, 12 премьер-министров, 6 региональных организаций, в том числе Африканский союз (АС), направили телеграммы или выступили с заявлениями, выразив сочувствие и поддержку Китаю.

С начала распространения эпидемии в Африке председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные беседы со многими руководителями африканских стран. В Африку были направлены противоэпидемические грузы, прошла видеоконференция китайских и африканских экспертов в области здравоохранения, направлены группы медиков. Китай делает все, что в его силах, чтобы оказать разнообразную поддержку и помощь Африке. Китай объединяют усилия с братьями Африки для противостояния пандемии, вписав новую страницу в летопись китайско-африканского сообщества единой судьбы.