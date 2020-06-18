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18 июня 2020 г.

Приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 18 июня 2020 года № 762 "О величине прожиточного минимума в Краснодарском крае за I квартал 2020 года"

Дата подписания 18 июня 2020 г.
Опубликован 18 июня 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и Законом Краснодарского края от 9 июня 2010 г. № 1980-КЗ "О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодарском крае" приказываю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Краснодарском крае за I квартал 2020 года, рассчитанную министерством труда и социального развития Краснодарского края на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам:

в расчете на душу населения - 10 805 рублей;

для трудоспособного населения - 11 675 рублей;

для пенсионеров - 8 943 рубля;

для детей - 10 398 рублей.

2. Применять величину прожиточного минимума в Краснодарском крае для оценки уровня жизни населения края при разработке и реализации краевых социальных программ, оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам, назначения пособия на ребенка, определения размера оплаты за социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, при предоставлении государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы до установления величины прожиточного минимума за II квартал 2020 года.

3. На основании пунктов 1.3 и 1.8 Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Краснодарском крае на 2018 - 2020 годы тарифная ставка I разряда либо оклад (должностной оклад) работника не может быть ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в крае за II квартал 2019 года, до установления величины прожиточного минимума в крае за II квартал 2020 года.

4. Отделу информационно-аналитической и методической работы министерства труда и социального развития Краснодарского края (Гаврилец И.В.) обеспечить:

1) направление настоящего приказа для размещения (опубликования) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru);

2) размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края (www.sznkuban.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра труда и социального развития Краснодарского края Чаркову И.С.

6. Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Министр С.П.Гаркуша



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