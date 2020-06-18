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18.06.2020 13:58
Рубрика: Власть

МЧС завершит проверки детских лагерей к 1 июля

Текст: Тимофей Борисов

Инспекторы Госпожнадзора МЧС России к началу июля полностью завершат проверки детских лагерей и баз отдыха. Операция "Отдых" началась в феврале и была вынуждена притормозить из-за коронавируса. Но теперь спасатели назвали точные сроки ее завершения.

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Это значит, что будут полностью проверены системы оповещения, наличие и ипсравность средств первичного пожаротушения, а также закончены инструктажи с руководством и персоналом по действиям во время ЧС.

Этим летом по стране ожидаемое к открытию количество учреждений детского отдыха не превысит 7 тысяч, сообщила сегодня пресс-служба МЧС России. Ранее в ведомстве заявляли о пяти тысячах объектов. Все они, задействованные в летнем отдыхе детей, должны полностью соответствовать требованиям пожарной безопасности. В период их функционирования сотрудники МЧС России проведут занятия с детьми в каждой смене. На практике спасатели и пожарные отработают эвакуацию из зданий, правила поведения при задымлении и открытом огне, продемонстрировав средства спасения и спасоборудование, а также возможности пожарной техники.

Власть Безопасность Спецслужбы Общество Семья и дети Правительство МЧС Отдых детей в летних лагерях

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