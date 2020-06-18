Постановление правительства Москвы от 17 июня 2020 года № 807-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за I квартал 2020 г."

В соответствии с Законом города Москвы от 15 мая 2002 г. № 23 "О прожиточном минимуме в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за I квартал 2020 г.:

- в расчете на душу населения - 17 129 рублей;

- для трудоспособного населения - 19 544 рубля;

- для пенсионеров - 12 126 рублей;

- для детей - 14 812 рублей.

2. Установить, что до установления величины прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2020 г. в целях осуществления социальных выплат, при назначении (предоставлении) которых учитывается величина прожиточного минимума в городе Москве, и (или) социальных выплат, размер которых зависит от величины прожиточного минимума в городе Москве, определения условий платы за предоставление социального обслуживания, оказания бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в городе Москве применяется величина прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2019 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин







