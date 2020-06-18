Москвич заочно арестован за нападение на дипломатическое учреждение в Киеве

Гражданина РФ заочно арестовали за нападение на дипломатическое учреждение в Киеве. Инцидент произошел еще в 2018 году, и с тех пор Главное следственное управление СК России расследует уголовное дело, возбужденное по факту нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве.

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, российским следствием получены неопровержимые доказательства того, что 18 февраля 2018 года 42-летний гражданин Российской Федерации, уроженец Москвы Михаил Агафонов вместе с представителями украинских националистических организаций принял участие в антироссийской акции, в ходе которой было совершено нападение на здание Российского центра науки и культуры в Киеве.

Напомним, участники этого нападения забросали камнями фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна и двери.

В результате преступных действий Агафонова и других лиц был нарушен нормальный порядок работы дипучреждения, его имуществу причинен крупный материальный ущерб. По ходатайству следствия судом Агафонов заочно арестован, ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ - "нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой", сказала представитель ведомства. По этому делу к уголовной ответственности уже были привлечены пятеро граждан Украины. Всем им также заочно предъявлены обвинения. И они объявлены в розыск. Кроме того им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Наше следствие принимает меры, что бы установить всех причастных к этому преступлению.