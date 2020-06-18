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18.06.2020 00:23
Рубрика: Спорт

"Наполи" обыграл "Ювентус" в финале Кубка Италии

Текст: Артур Нанян
Фото: AFP/Filippo MONTEFORTE Фото: AFP/Filippo MONTEFORTE
Фото: AFP/Filippo MONTEFORTE

"Наполи" в шестой раз завоевал Кубок Италии, переиграв в финальном матче в Риме "Ювентус". Основное время завершилось безголевой ничьей, а в серии пенальти точнее были номинальные хозяева - 4:2.

Фото: AP Photo/Daniel Cole
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Победить "Ювентус", который тренирует Маурицио Сарри - дело чести для неаполитанцев. Напомним, что Сарри ранее тренировал именно "Наполи". С этой командой он боролся с туринским суперклубом за чемпионство, после чего уехал в "Челси", а уже оттуда в "Ювентус".

Многие болельщики "Наполи" восприняли поступок Сарри как предательство. И всякий раз припоминали ему об этом, хотя сам специалист не обращал на такие вещи внимания. Проблем у него в дебютном сезоне в Турине хватает. При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.

В серии пенальти "Ювентус" сходу допустил два промаха: не сумели забить Пауло Дибала и Данило. В то же время все четыре футболиста "Наполи" были точны. Лоренцо Инсинье, бывший защитник "Спартака" Никола Максимович, Маттео Политано и Аркадиуш Милик свои попытки использовали. И в итоге принесли своей команде долгожданный трофей.

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