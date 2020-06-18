Нереализованные продукты предложили отдавать на корм для животных

Утратившие товарный вид, а также конфискованные на таможне продукты могут пойти на производства кормов для животных. Такие идеи депутаты обсудили с участием Минпромторга и Минприроды. Реализация инициативы поможет небогатым россиянам и приютам, считают в ГД.

Дискуссию по этой теме организовал комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Первое предложение - отдать на производство корма продукты из магазинов, потерявшие товарный вид. Как объяснил глава комитета Владимир Бурматов, миллионы тонн таких пищевых отходов сейчас отправляются на свалки, где сгнивают. На переработку их отправить фактически невозможно из-за согласований длиной в два месяца.

Комитет предлагает убрать препятствия и направлять нереализованный товар на производство кормов. За счет дешевизны и доступности такие корма пригодятся в первую очередь приютам для животных, уточнил Бурматов.

В Минпромторге идею поддержали, а в Минприроды расширили. Глава профильного департамента этого министерства Роман Мальцев предложил рассмотреть возможность изготовления кормов для животных из конфискованных на таможне продуктов, в том числе санкционных. "Они также подлежат уничтожению", - пояснил он.