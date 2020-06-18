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18.06.2020 17:03
Рубрика: Культура

Образовательный проект поможет ориентироваться в новые медиа

Текст: Сусанна Альперина
27 июня 2020 года компания "Москва Медиа" совместно с конференцией "МедиаБренд" запускает шестой сезон образовательного проекта "TVoя Москва". Решение провести его именно сейчас поясняют откликом на вызовы времени - у людей высокий уровень тревожности за свое настоящее и будущее, многие задумались о повышении квалификации или даже о смене профессии...

Образовательный проект включает восемь бесплатных онлайн-лекций и четыре открытых мастер-класса по актуальным направлениям в медиа-отрасли и не только. Мастер-классы и лекции от "практиков медиарынка помогут слушателям выстроить персональную траекторию развития, получить новые навыки или даже освоить новые профессии в сфере медиа. Переквалифицироваться и повысить собственную ценность", - говорится в релизе "Москва Медиа".

Фото: Кирилл Попович
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Профессионалы медиа-отрасли - креативный продюсер Артур Тарасенко, оператор кино и телевидения Евгений Цветков, генеральный директор креативного агентства Red Keds Виталий Быков, директор по эфирному промоушену "МУЗ ТВ" Варвара Титова, композитор и саунд-дизайнер Михаил Турапанов, арт-директор "РЕН ТВ" Илья Остриков, digital-стратег Анна Молярчук и генеральный директор конкурса "МедиаБренд" Регина Юркина, опираясь на собственный опыт, научат работать на результат, расскажут, как быстро и эффективно встроиться в стремительно меняющуюся реальность. От ключевых трендов SMM - к motion graphics, от форматной драматургии - до построения бренда современных медиа.

Свои новые знания и навыки участники смогут продемонстрировать в конкурсе, финал которого пройдет в конце программы занятий. В этом сезоне заявлено четыре номинации: телевидение, подкаст, онлайн (сайты, соцсети, блогеры), реклама. Лекции будут размещены на сайте и в соцсетях проекта, а далее всегда будут доступны в записи. Мероприятие проводится при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы. Подробная информация и расписание лекций - на сайте https://tvm.m24.ru/.

Культура Кино и ТВ Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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