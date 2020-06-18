Первые боевые пуски новых ракет Украины показали на видео

Министерство обороны Украины опубликовало видео тестовых запусков новой противокорабельной ракеты Р-360 "Нептун". Ракеты впервые применили с боевой частью.

Испытания прошли на полигоне Алибей под Одессой. Две выпущенные мобильными береговыми комплексами ракеты поразили морские мишени-лихтеры на расстоянии 80 километров от берега. Следующим шагом станет разработка морской и авиационной версий ракеты.

- Ракеты проекта "Нептун" являются перспективной украинской разработкой и способны стать эффективным средством сдерживания, поскольку могут поражать не только морские, но и сухопутные цели, отметили в Киеве. Меж тем, по данным иностранных экспертов, Р-360 представляет собой местную модификацию советской ПКР Х-35 "Уран", производство которой планировалось развернуть в Харькове.