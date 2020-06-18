Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
16:37 18.06.2020

Почему надо развивать строительство в новых районах

Продление программы льготной ипотеки после 1 ноября уже не так эффективно влияло бы на рынок недвижимости, как сразу после запуска. Такое мнение высказали участники онлайн-конференции об особенностях работы строительных компаний в условиях пандемии, организованной МИД "Евромедиа".
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Субсидирование ипотечной ставки помогает рынку, но по этой ставке купили люди, которые и до этого собирались приобретать жилье , они просто не отказались от этого, считает гендиректор консалтинговой компании MACON Илья Володько. "Если ее продлят после 1 ноября, такого значения она оказывать не будет", - отметил он, добавив, что у многих россиян нет денег даже на первоначальный взнос (почти 40% ипотечников вносят минимальный взнос в 20%, еще 40% покупателей - до 30%).

По его словам, падение доходов населения, отмечавшееся с 2014 года, раньше не слишком существенно влияло на рынок недвижимости, так как компенсировалось снижением ставки по ипотеке. Однако с конца 2018 года, когда стало понятно, что вскоре застройщикам придется переходить на проектное финансирование, цены на первичном рынке выросли на 20%. Снижение ставки по ипотеке уже не смогло компенсировать такой существенный рост цен, отметил Володько.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Сбербанк снизил требования к первому взносу по ипотеке с господдержкой

С 2010 по 2019 год цены на первичном рынке жилья выросли на 39,3%, сообщил член правления Российского союза строителей Евгений Ивакин. Причины этого - рост себестоимости жилья из-за подорожания стройматериалов, подключений к сетям, увеличения фонда заработной платы.

Сейчас стоило бы пересмотреть целевые показатели нацпроекта "Жилье и городская среда", считает Володько. По его мнению, если ежегодно строить 120 млн квадратных метров жилья (как это запланировано в нацпроекте к 2024 году), то его нужно продавать по 35-40 тысяч рублей за "квадрат", а за эти суммы можно построить лишь очень некачественное жилье. Стабильно и хорошо строить можно, считает Володько, по 70-85 млн квадратных метров за год. "Это неплохой объем, который позволяет и рынку существовать - и девелоперам, и потребителю. Это, скорее всего, будет соответствовать текущему уровню спроса", - сказал он.

Ожидать снижения рыночных цен на жилье, по мнению эксперта, не стоит: спрос в ближайшее время упадет, но падают и объемы строительства, так что изменений ожидать не стоит.

По мнению участников конференции, для поддержки жилищного строительства необходимо, чтобы государством были созданы условия, при которых застройщикам было бы выгодно создавать и развивать новые территории, а не заниматься точечной застройкой, нагружая существующие коммуникации и загружая дороги. Необходимы снижение стоимости подключения к инженерным сетям, досрочное раскрытие эскроу-счетов, более комфортные условия по кредитам и более лояльное отношение к застройщикам со стороны контролирующих органов. Также застройщики хотели бы содействия властей в развитии малоэтажного строительства, тем более что интерес покупателей к такому жилью достаточно высок.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
05:00

ЦБ предлагает защитить квартиры от взыскания в случае смерти заемщика

ЦБ предлагает защитить квартиры от взыскания в случае смерти заемщика

Банк России предлагает переложить страхование ипотеки с заемщиков на банки. Это сделает страховку более дешевой, упростит выбор банка и надежнее защитит от взыскания квартиру в случае тяжелой болезни или смерти заемщика. Об этом в интервью "РГ" рассказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин

Жилая недвижимость
17.06.2020

Как будет выполняться национальный проект по жилью

Как будет выполняться национальный проект по жилью

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев рассказал, как будет выполняться национальный проект "Жилье и городская среда". Также он сообщил о новой методике расчета средней стоимости недвижимости в регионах

Недвижимость
17.06.2020

Минстрой пересмотрел методику расчета средней стоимости жилья

Минстрой пересмотрел методику расчета средней стоимости жилья

Минстрой разработал новую методику определения средней стоимости квадратного метра жилья, заявил глава ведомства Владимир Якушев. После утверждения методики "официальная" стоимость квадратного метра приблизится к рыночной