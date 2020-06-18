Почему надо развивать строительство в новых районах

Продление программы льготной ипотеки после 1 ноября уже не так эффективно влияло бы на рынок недвижимости, как сразу после запуска. Такое мнение высказали участники онлайн-конференции об особенностях работы строительных компаний в условиях пандемии, организованной МИД "Евромедиа".

Субсидирование ипотечной ставки помогает рынку, но по этой ставке купили люди, которые и до этого собирались приобретать жилье , они просто не отказались от этого, считает гендиректор консалтинговой компании MACON Илья Володько. "Если ее продлят после 1 ноября, такого значения она оказывать не будет", - отметил он, добавив, что у многих россиян нет денег даже на первоначальный взнос (почти 40% ипотечников вносят минимальный взнос в 20%, еще 40% покупателей - до 30%).

По его словам, падение доходов населения, отмечавшееся с 2014 года, раньше не слишком существенно влияло на рынок недвижимости, так как компенсировалось снижением ставки по ипотеке. Однако с конца 2018 года, когда стало понятно, что вскоре застройщикам придется переходить на проектное финансирование, цены на первичном рынке выросли на 20%. Снижение ставки по ипотеке уже не смогло компенсировать такой существенный рост цен, отметил Володько.

С 2010 по 2019 год цены на первичном рынке жилья выросли на 39,3%, сообщил член правления Российского союза строителей Евгений Ивакин. Причины этого - рост себестоимости жилья из-за подорожания стройматериалов, подключений к сетям, увеличения фонда заработной платы.

Сейчас стоило бы пересмотреть целевые показатели нацпроекта "Жилье и городская среда", считает Володько. По его мнению, если ежегодно строить 120 млн квадратных метров жилья (как это запланировано в нацпроекте к 2024 году), то его нужно продавать по 35-40 тысяч рублей за "квадрат", а за эти суммы можно построить лишь очень некачественное жилье. Стабильно и хорошо строить можно, считает Володько, по 70-85 млн квадратных метров за год. "Это неплохой объем, который позволяет и рынку существовать - и девелоперам, и потребителю. Это, скорее всего, будет соответствовать текущему уровню спроса", - сказал он.

Ожидать снижения рыночных цен на жилье, по мнению эксперта, не стоит: спрос в ближайшее время упадет, но падают и объемы строительства, так что изменений ожидать не стоит.

По мнению участников конференции, для поддержки жилищного строительства необходимо, чтобы государством были созданы условия, при которых застройщикам было бы выгодно создавать и развивать новые территории, а не заниматься точечной застройкой, нагружая существующие коммуникации и загружая дороги. Необходимы снижение стоимости подключения к инженерным сетям, досрочное раскрытие эскроу-счетов, более комфортные условия по кредитам и более лояльное отношение к застройщикам со стороны контролирующих органов. Также застройщики хотели бы содействия властей в развитии малоэтажного строительства, тем более что интерес покупателей к такому жилью достаточно высок.