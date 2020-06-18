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18.06.2020 19:38
Рубрика: Власть

Посол РФ прокомментировал обвинения о причастности РФ к убийству Хангошвили

Текст: Диана Ковалева

Заявления властей ФРГ о причастности российских госструктур к убийству в Берлине в августе 2019 года гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили не подкреплены доказательствами. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

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"Как нам сообщили в МИД ФРГ, 18 июня 2020 года германский генеральный прокурор выдвинул обвинение против российского гражданина в совершении убийства в берлинском парке Тиргартен 23 августа 2019 года. В обвинительном заключении содержится утверждение, что убийство было совершено по поручению российских государственных структур. Это, однако, как и прежде, не подкреплено никакими фактами и доказательствами", - говорится в распространенном посольством заявлении Нечаева.

Дипломат также добавил, что в Москве подобные обвинения в свой адрес считают голословными и беспочвенными. Посол напомнил, что ранее в связи с убийством Хангошвили из Берлина выслали двоих сотрудников посольства РФ за якобы "недостаточное сотрудничество нашей страны с германскими правоохранительными органами". Хотя профильные российские ведомства вне всякого сомнения взаимодействуют с немецкими коллегами по партнерским каналам и предоставляют ответы на поступающие запросы, заметил Нечаев.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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По словам дипломата, сложившаяся ситуация очень напоминает недавнюю "раскрученную в ФРГ историю с так называемыми "русскими хакерами" (кибератака на бундестаг в 2015 году - прим. "РГ")", руководство которыми, как считают в Берлине, якобы осуществляли российские спецслужбы. Как отметил Нечаев, подобные заявления отнюдь не способствуют позитивному развитию "и без того непростых российско-германских отношений". Москва не оставит без реакции возможные дальнейшие меры против себя, которыми сейчас угрожают ей в Берлине, заключил посол.

Ранее в четверг министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Нечаева вызвали в немецкий МИД в связи с делом об убийстве Хангошвили. Посол прибыл в министерство около 16:10 по местному времени (17:10 по Москве) и уже через 40 минут покинул его. С журналистами дипломат общаться не стал.

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