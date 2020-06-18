Космонавт-москвич проголосует по поправкам в Конституцию прямо с орбиты

Космонавт Анатолий Иванишин, который на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-16" 9 апреля в составе российско-американского экипажа пристыковался к Международной космический станции, изъявил желание проголосовать за поправки в Конституцию. Как сообщили журналистам в Общественной палате Москвы, власти обещают попробовать организовать такую возможность для космонавта- москвича. "Это возможно, но только через Хьюстон, связь идет через Хьюстон", - рассказали в ОП.

В качестве наблюдателя привлечен глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин - именно он должен связаться с NASA.

Новый экипаж в составе командира Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди проведет на орбите в общей сложности 196 суток. Программа у них напряженная. В частности, запланировано более 50 научных исследований и экспериментов. Причем несколько исследований будут выполняться в автоматическом режиме без участия экипажа.