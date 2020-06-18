На ивановской фабрике обрушился переход между зданиями

В Ивановской области обрушился переход между двумя зданиями, в результате обрушения пострадали люди.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Обрушение металлического перехода длиной 20 метров между двумя зданиями произошло в городе Тейково Ивановской области. Переход находился на реконструкции.

- Пострадал один человек, устанавливается местонахождение еще одного человека, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, обрушение произошло на территории местного комбината по производству хлопчатобумажных тканей во время работ по демонтажу. Производственные корпуса комбината построены в 1787 году.

Сейчас на месте ЧП ведется разбор завалов.