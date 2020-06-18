Начальника Столбовского отдела полиции будут судить за взятку

Столичное подразделение Следственного комитета объявило об окончании расследования уголовного дела против бывшего руководителя одного из отделов полиции городского округа Чехов и его соучастника. Вот что рассказала корреспонденту "Российской газеты" старший помощник руководителя Следственного управления СК по Москве Юлия Иванова:

"Нами завершено расследование уголовного дела бывшего начальника Столбовского отдела полиции ОМВД России по городскому округу Чехов и его 50-летнего соучастника. В зависимости от роли каждого они обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере, мошенничестве в особо крупном размере и в незаконном хранении боеприпасов".

По версии следователей, начальник Столбовского отдела полиции вместе со своим знакомым потребовали от двух граждан 12 миллионов рублей. При этом они ввели их в заблуждение, сказав, что могут влиять на решения правоохранительных органов, которые легко начнут проверку по фактам незаконных получений ими страховых выплат. Полицейский и его знакомый смогли получить половину - 6 миллионов рублей. Вторую часть они должны были получить чуть позже во время очередной встречи. Вот тогда их и задержали с поличным.

В СК рассказали, что провели 15 обысков, в том числе и дома у бывшего начальника Столбовского отдела полиции. Там были обнаружены еще и боеприпасы. По уголовному делу провели массу экспертиз, в том числе фоноскопическую, баллистическую, криминалистическую и другие. В настоящий момент уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.