Опубликована видеозапись с места убийства трех человек в Москве

Следственный комитет РФ опубликовал на своем канале в YouTube видеоролик, на котором демонстрируются первичные следственные действия в московской квартире, где произошло жестокое убийство трех человек. На записи можно разглядеть орудие убийства - карабин "Сайга-12-1".

Убийство совершил 21-летний Севастьян Путинцев в квартире дома, расположенного на улице Приорова в Северном административном округе столицы. Молодой человек явился с карабином и пистолетом в дом своей бывшей девушки, где застрелил ее саму, а также малолетнюю дочь и мать возлюбленной. После этого злоумышленник совершил суицид.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ - убийство двух и более лиц.