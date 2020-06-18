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18.06.2020 20:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликована видеозапись с места убийства трех человек в Москве

Текст: Иван Петров

Следственный комитет РФ опубликовал на своем канале в YouTube видеоролик, на котором демонстрируются первичные следственные действия в московской квартире, где произошло жестокое убийство трех человек. На записи можно разглядеть орудие убийства - карабин "Сайга-12-1".

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Убийство совершил 21-летний Севастьян Путинцев в квартире дома, расположенного на улице Приорова в Северном административном округе столицы. Молодой человек явился с карабином и пистолетом в дом своей бывшей девушки, где застрелил ее саму, а также малолетнюю дочь и мать возлюбленной. После этого злоумышленник совершил суицид.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ - убийство двух и более лиц.

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